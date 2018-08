SCARONI: "NEL CDA SI E' PARLATO DELL'UEFA E NON SOLO"

28/08/2018

"Il Consiglio d'Amministrazione è andato bene, non ho alcuna preoccupazione dal Milan. Abbiamo parlato della Uefa ma anche di altre cose, altrettanto importanti". Così il presidente esecutivo del Milan, Paolo Scaroni, ha commentato le indiscrezioni sulle discussioni sul nuovo amministratore delegato, con i nomi di Ivan Gazidis e Umberto Gandini sempre attuali e caldi. Per quello che concerne l'Uefa, la discussione a Casa Milan è stata incentrata sulla strategia che i rossoneri vorranno portare a Nyon per cercare di ottenere il Voluntary Agreement. In via Aldo Rossi c'è la convinzione che il club possa essere punito per la violazione della break-even rule per il triennio 2014-2017 soltanto con una sanzione economica.