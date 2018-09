SASSUOLO, SQUINZI SCHERZA: "SIAMO NOI L'ANTI-JUVE"

04/09/2018

Secondo in serie A a solo due lunghezze dalla Juventus, c’è il Sassuolo di De Zerbi che sta stupendo tutti. Squinzi, numero uno dei neroverdi, scherza sull’ottimo inizio di campionato dei suoi: “Non siamo secondi per errore, siamo noi l'anti Juve - le sue parole a ‘La Gazzetta dello Sport -. Scherzo ovviamente. De Zerbi come Di Francesco? E' presto per dirlo ma il suo calcio mi piace molto. Berardi in Nazionale? Se lo merita. Ventura sbagliava a non considerarlo. Boateng è un fenomeno, può essere l'uomo in più".