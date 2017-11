SASSUOLO, RITIRO A ROMA PRIMA DEL BENEVENTO

16 novembre 2017

Prosegue la preparazione del Sassuolo in vista della sfida contro il Benevento di domenica. In mattinata la squadra ha svolto attivazione, esercizi di rapidità, partitella su campo ridotto e lavoro sulle palle inattive. A parte Cristian Dell'Orco, Alfred Duncan e Davide Frattesi. Nel pomeriggio la squadra poi è partita per Roma dove rimarrà fino a sabato per completare la preparazione in vista della trasferta di Benevento. Una scelta dettata dalla voglia di amalgamare e unire il gruppo per uscire dal momento delicato.