SASSUOLO, RAGUSA: "VOGLIO SBLOCCARMI CONTRO IL GENOA"

3 gennaio 2018

Antonino Ragusa vuole iniziare bene il girone di ritorno. L'attaccante del Sassuolo carica i neroverdi in vista della gara col Genoa: “Vincere sarebbe un grande passo, visti i punti in classifica. Ma per noi non è arrivato il momento di stare tranquilli”. Legato ancora alla città di Genova, Ragusa è certo della partita che vuole fare il Sassuolo: “Non andremo lì a subire, li metteremo in difficoltà fino alla fine. Il gol? Spero di sbloccarmi presto, ultimamente ne ho falliti troppi”.