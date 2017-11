SASSUOLO, PREMIO "GERGS" AD ADJAPONG

13 novembre 2017

Questa mattina a Castelnuovo Rangone, il consiglio direttivo del Gruppo Emilia Romagna Giornalisti Sportivi ha conferito il Premio Gergs 2016/2017 a Claud Adjapong, calciatore del Sassuolo, per i risultati conseguiti nella stagione scorsa tra i quali spicca la conquista del Torneo di Viareggio con la squadra Primavera neroverde. Una stagione arricchita anche dal primo gol in Serie A e dalla convocazione in Nazionale Under 21. Alla cerimonia ha presenziato anche il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini.