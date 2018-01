SASSUOLO: POLITANO VERSO UNA MAGLIA DA TITOLARE

25 gennaio 2018

Prosegue la marcia di avvicinamento del Sassuolo all'anticipo di sabato con l'Atalanta. Tutti a disposizione per Iachini, arruolabile anche il neo-arrivato Maurizio Lemos, che ha scelto la maglia numero 5 ma non è stato ancora presentato alla stampa. Il tecnico neroverde potrebbe proporre Politano in attacco nel tridente con Berardi e Falcinelli, anche se Matri scalpita per riprendersi una maglia da titolare.