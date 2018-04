SASSUOLO: PER SENSI DISTRAZIONE ALL'ADDUTTORE

11 aprile 2018

Il Sassuolo si è allenato oggi con una doppia seduta in vista della sfida di domenica contro il Benevento. Al mattino riscaldamento, forza in palestra e trasformazione sul campo. Nel pomeriggio riscaldamento, messa in azione con la palla, esercitazioni tecnico tattiche, sviluppo manovra, conclusioni in porta e partitelle a tema ad alta intensità su campo ridotto. Fermi Edoardo Goldaniga e Pol Lirola. Fermo anche Stefano Sensi, per il quale gli accertamenti effettuati hanno evidenziato una distrazione all'adduttore della coscia sinistra.