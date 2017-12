SASSUOLO, MISSIROLI: "SEMPRE STATI IN GARA"

30 dicembre 2017

Il Sassuolo conquista un pareggio importante contro la Roma all’Olimpico. “Abbiamo provato bene la partita, siamo sempre stati in gara e siamo riusciti a pareggiarla”. Così Missiroli a Premium: “Mi spiace per Bucchi, per quanto riguarda Iachini prepara bene la partita e questi sono i frutti. Cannavaro? Spiace per Paolo, amico e calciatore esemplare ha pianto tantissimo in questo mese”.