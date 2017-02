Sassuolo-Milan 0-1: Bacca, rigore da 3 punti con polemiche

LA PARTITA

Emozioni, da subito. Confusione dei quartetti difensivi di Sassuolo e Milan, e anche collettiva compreso (soprattutto) l'arbitro Calvarese. Palle-gol, due rigori e cinque ammoniti nella prima mezz'ora: tanto per non farci mancare niente. Le squadre non badano all'etichetta dell'attesa, prendono a darsele (sportivamente) fin dal primo istante.

C'è la palla-gol di Kucka al 4', mancata deviazione a dieci centimetri dal gol, c'è Berardi che all'8' viene ammonito per (non) aver simulato una caduta in area, e che al 12' calcia fuori, disperandosi, un rigore per scorrettezza di Kucka su Duncan.

Dopodiché al 22' è Bacca a mandare in gol il rigore rossonero (Aquilani su Bertolacci, la causa), ma qui c'è il pasticcio del medesimo Bacca che scivolando nel calciare tocca due volte il pallone, e dunque quel penalty sarebbe da annullare. Calvarese dice che tutto va bene, Milan in vantaggio, arbitro nella bufera che prende a sventolare cartellini gialli a ogni sospiro.

Il reciproco 4-3-3 offre spunti di libertà ai rispettivi uomini forti dell'attacco: per dire Deulofeu e Bacca su un fronte, con le incursioni di Sosa più che di Suso. Politano e lo stranito Berardi, che dopo il rigore sbagliato fatica a ritrovar serenità, con le improvvisate di Duncan, sull'altra sponda.

La quiete, dopo quella baraonda della prima mezz'ora, si misura con la saggia ricerca del Milan di non farsi sorprendere e di ripartire quando serve e quanto basta. Dalle parti di Donnarumma succedono meno cose, mentre Consigli intravvede sagome rossonere che lo molestano: al 41' Bacca di testa lo trafigge (assist di Sosa), ma la posizione del colombiano -che esulta per la prodezza aerea- è di off-side. Raddoppio annullato, e gran lavoro per i moviolisti.

Ripresa. Minori tensioni? Macché! Le proteste del Sassuolo si levano alte al 12' quando Paletta stende Politano e Calvarese fa continuare, mentre Bacca segna un'altra (sua) seconda rete, annullata stavolta a causa di Deulofeu, in fuori-gioco. I neroverdi sono alla caccia del pareggio, attorno a Donnarumma il muro non si sgretola e tanto ardore di Berardi e compagni non produce, per una ventina di minuti, nemmeno l'ombra di un tiro fra i pali.

Sassuolo comunque sempre all'attacco e Milan che si ferma lì, a difendere l'1-0 con una sequela di spaventi che Zapata risolve senza badare allo stile: conta la sostanza e quella di Zapata, oggi, abbonda. Montella si copre con Pasalic e Ocampos, Bacca esce col solito codazzo di fischi e applausi, Di Francesco lancia Matri e Ragusa per aumentare la pressione.

E verso il finale, col Sassuolo avanti tutta, ma incapace di fare male a Donnarumma, ci sono due palloni buoni per Suso e Zapata che sfiorano il 2-0, di sinistro e di testa. Consigli si oppone, il Milan vince a casa del Sassuolo per la prima volta e resta in alto, in piena zona-Europa (League).