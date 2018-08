SASSUOLO, MARLON: "QUI PER DIMOSTRARE IL MIO VALORE"

22/08/2018

"Sono felice di essere a Sassuolo". Si è presentato così il brasiliano Marlon in conferenza stampa, per il nuovo acquisto neroverde la Serie A arriva dopo aver già giocato in Francia e Spagna: “Ogni campionato è diverso, questo è molto più fisico, ma arrivo in un club con una filosofia di gioco simile al Barcellona. Per me sarà facile ambientarmi. Spero di poter crescere, voglio dimostrare tutto il mio valore”.