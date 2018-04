SASSUOLO, LUNEDI' SEDUTA A PORTE CHIUSE

1 aprile 2018

Nessuna sosta per il Sassuolo. Questa mattina seduta defaticante per i calciatori scesi in campo ieri al Mapei Stadium contro il Napoli, per il resto del gruppo riscaldamento, lavoro di forza in palestra, trasformazione sul campo e partitelle a tema ad alta intensità su campo ridotto. Domani mattina è in programma un'altra seduta mattutina a porte chiuse.