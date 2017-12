Sassuolo-Inter 1-0: Falcinelli-gol, Icardi sbaglia il rigore Un'altra sconfitta per Spalletti, dopo il ko con l'Udinese. In volo i neroverdi di Iachini, espulso per proteste

di ROBERTO OMINI 23 dicembre 2017

Sassuolo-Inter 1-0. Un'altra batosta per Spalletti, dopo il ko con l'Udinese. A decidere è un gol di Falcinelli al 34'. La reazione dell'Inter si ferma davanti a un rigore che Icardi, a inizio ripresa, si fa parare. Prima e dopo, tanta confusione da parte nerazzurra. Per l'Inter, il misero bilancio di 1 punto nelle ultime 3 partite e un solo gol. Per il Sassuolo di Iachini, a quota 20 punti, il volo verso metà classifica.

LA PARTITA Cancelo esterno destro di difesa (D'Ambrosio a sinistra) è la novità del sabato interista. Novità da intendersi anche come voglia/obbligo di riaversi dopo il ko con l'Udinese. Il resto sono i soliti noti, fuori Vecino per squalifica dentro Gagliardini e Brozovic. Del Sassuolo fresco reduce dall'1-0 inflitto alla Samp (a Marassi) si vedono i segni del lavoro di Iachini, squadra da risollevare e diciamo pure risollevata.

L'Inter è alla ricerca di una identità offensiva smarrita (zero con con Juve e Pordenone, uno con l'Udinese), ma la corsa alla porta avversaria -a parte Icardi- è un po' una corsa senza sbocchi. Candreva e Cancelo, a destra, vanno alla ricerca ripetuta del traversone, Perisic a sinistra è un po' fuori dal coro, Brozovic non si accende sulla trequarti e così per metà primo tempo è una recita scolastica, che poi si trascina fino alla fine e così non si va da nessuna parte.

Le scosse neroverdi sono contropiede ben condotti: un allarme intorno ad Handanovic si accende con Berardi, un segnale che la difesa interista non coglie appieno subendo (34') il gol da una clamorosa ripartenza: Politano scappa per 70 metri a destra, Brozovic lo guarda, D'Ambrosio lo aspetta, il traversone alto trova impreparati Handanovic, Skriniar e Miranda (ma si puo?) e per Falcinelli è quasi facile mandare in gol di testa, da un metro. In ricaduta, sbatte contro il palo e si fa male a una spalla.

Lo svantaggio è una mazzata sulla testa dei nerazzurri. Berardi ha la palla del raddoppio, ma sbaglia. E Icardi sul finire del tempo sfiora il pareggio dopo una bella (finalmente, ma è quasi l'unica nei 90 minuti) giocata collettiva. Salva Acerbi quasi sulla linea.

Ripresa. Eder per l'impalpabile Brozovic è la mossa spallettiana, il rigore per il braccio di Acerbi che devia un traversone di Cancelo è l'omaggio che l'Inter si vede recapitare a inizio ripresa, ma il tiro di Icardi dal dischetto è di quelli che non si devono fare. Consigli lo intercetta, quasi con facilità. Maurito non sbagliava da ottobre 2016 contro il Cagliari. Poi sette rigori-gol consecutivi. Succede.

L'ingresso di Eder non accende fantasie e nemmeno un approccio diverso degli interisti: lenti, impacciati nel portare palla. Per il Sassuolo la fase difensiva è quasi un piacere svolgerla, e il rigore sbagliato da Icardi incatena i nerazzurri che nelle conclusioni -mai pulite, comunque- trovano tutto, fuorché la porta. Con una serie di errori di mira da lasciare interdetti. Poi si infortunano D'Ambrosio e Miranda, dentro Dalbert e Joao Mario per provare chissà cosa. Ovvero niente.

Il finale è una rincorsa interista destinata ad azzerare ogni speranza. Politano (sempre in contropiede) sfiora il raddoppio, Perisic e Icardi sbagliano la rete del pareggio andando a cogliere palloni vaganti, ma senza mai dare l'idea di concretezza o precisione. Per Spalletti è la seconda sconfitta e fa molto male, 1 punto nelle ultime 3 partite è lo scorcio di stagione sul quale meditare (il Napoli è a 5 punti, ma ha ancora senso parlare di scudetto?). Il Sassuolo fa festa, è la terza vittoria consecutiva, sale a quota 20 e la cura Iachini ha fatto bene. Anzi: di più.

LE PAGELLE Consigli 7 - Il rigore parato è una prodezza. Cui molto è dovuto anche a Icardi. Ma la prodezza rimane.

Acerbi 6 - Salva un paio di gol, procura un rigore, fra alti e bassi tiene su la difesa, ben coadiuvato dai suoi compagni.

Falcinelli 7 - Quando vede l'Inter, vede il gol. Ci vuole coraggio per andare a prendere quel pallone, a tu per tu col palo: rete con brivido.

Politano 7 - La corsia di destra è di sua competenza, la corsa e il traversone che procura il gol valgono doppio.

Cancelo 6,5 - Buon esordio, di personalità e forza. La fase tattica non può esere perfetta, ma è uno sul quale puntare.

Miranda 5 - Un infortunio a fine gara lo toglie dalla mischia, ma non è il solito: troppe pause.

Icardi 5 - Un rigore sbagliato è una condanna. Peccato.



IL TABELLINO SASSUOLO-INTER 1-0

Sassuolo (4-3-3): Consigli 7; Lirola 6,5, Goldaniga 6, Acerbi 6, Peluso 6,5; Missiroli 6, Magnanelli 6, Duncan 6,5 (50' st Cannavaro); Berardi 6 (18' st Ragusa 6,5), Falcinelli 7, Politano 7 (38' st Mazzitelli SV. A disp.: Pegolo, Gazzola, Rogerio, Frattesi, Pierini, Scamacca, Matri. All.: Iachini 7

Inter (4-2-3-1): Handanovic 6; Cancelo 6,5, Skriniar 6, Miranda 5 (35' st Joao Mario sv), D'Ambrosio 5 (32' st Dalbert 5); Gagliardini 6, Borja Valero 6; Candreva 5, Brozovic 5 (1' st Eder 5), Perisic 5; Icardi 5. A disp.: Padelli, Berni, Ranocchia, Santon, Nagatomo, Karamoh, Pinamonti. All.: Spalletti 5

Arbitro: Doveri

Marcatori: 34' Falcinelli (S)

Ammoniti: Magnanelli (S); Brozovic, Cancelo (I)

Espulsi: --

Note: espulso il tecnico del Sassuolo Iachini (11' st) per proteste

LE STATISTICHE • Due sconfitte consecutive per l'Inter (non accadeva da maggio) in A: i nerazzurri hanno segnato un solo gol nelle ultime 3 partite di campionato.

• Tre vittorie consecutive in campionato per il Sassuolo, tante quante nelle precedenti 16 partite giocate in A.

• L'Inter contro il Sassuolo ha effettuato ben 48 cross su azione, record per una squadra in un match di questo campionato: solo 7 peró sono andati a buon fine.

• Tre gol per Diego Falcinelli nelle ultime 2 partite in A contro l'Inter.

• In 5 degli ultimi 8 gol del Sassuolo in A c'é la firma di Matteo Politano (2 gol e 3 assist).

• L'Inter ha subito 3 degli ultimi 5 gol in A con cross dalle fasce.

• Dal suo primo anno di A (2008/09) ad oggi Andrea Consigli ha parato 13 rigori in Serie A. Solo Handanovic (21) ne ha parati di piú nello stesso periodo nel massimo campionato.

• Consigli ha parato 3 degli ultimi 7 rigori affrontati in Serie A.

• Icardi non sbagliava un rigore in Serie A da ottobre 2016 contro il Cagliari e aveva realizzato tutti gli ultimi 7.

• Mauro Icardi ha sbagliato 4 dei 16 rigori tirati in Serie A.

