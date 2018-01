SASSUOLO, INFERMERIA ANCORA PIENA

2 gennaio 2018

Il Sassuolo ha effettuato una doppia seduta di allenamento al Ricci per preparare la partita che i neroverdi hanno in programma sabato a Genova. La sessione mattutina ha visto il gruppo impegnato nel lavoro di forza in palestra e trasformazione sul campo. Nel pomeriggio la squadra ha svolto riscaldamento tecnico, esercitazioni tecnico tattiche specifiche per reparto, diverse partitine a tema su campo ridotto e partitella finale. Ancora lunga la lista degli indisponibili: hanno lavorato a parte infatti Biondini, Goldaniga, Lirola, Missiroli e Sensi.