SASSUOLO, IN QUATTRO LAVORANO A PARTE

27 dicembre 2017

Doppia seduta per il Sassuolo che si è riunito al Ricci per continuare a preparare la sfida delicata contro la Roma. Gli uomini di Iachini hanno svolto al mattino lavoro di forza in palestra, trasformazione sul campo ed esercitazioni specifiche per il reparto difensivo, nel pomeriggio invece seduta incentrata sulle esercitazioni tecnico tattiche e partitella a ranghi misti a tutto campo. Lavoro differenziato per Davide Biondini, Alfred Duncan, Gianluca Scamacca e Stefano Sensi.