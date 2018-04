SASSUOLO, IACHINI: "CON IL CHIEVO BISOGNA VINCERE"

3 aprile 2018

Giuseppe Iachini, allenatore del Sassuolo, ha presentato in conferenza stampa la partita che vedrà i suoi neroverdi affrontare domani il Chievo: “Dobbiamo cercare di fare punti in tutte le partite, dopo aver pareggiato col Napoli dovremo fare di tutto per dare continuità e conquistare i tre punti. Spesso soltanto per episodi abbiamo raccolto meno di quanto meritavamo. Affronterò il Chievo da ex e lì ho vissuto una bellissima esperienza”. Tornando alla partita: “Con il Napoli abbiamo speso molto, e vedremo quale sarà il modulo migliore per affrontarli”. Una battuta sulle polemiche di chi ha definito il Sassuolo come una squadra morbida da affrontare quando di fronte c’è la Juventus e invece tosta davanti al Napoli: “Assurdo, le mie squadre hanno giocato sempre e solo per vincere. Forse chi parla in questo modo non ha mai visto le partite del Sassuolo, non voglio più commentare”.