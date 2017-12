SASSUOLO, IACHINI: "CANNAVARO? NON SARA' FACILE SOSTITUIRLO"

23 dicembre 2017

Il Sassuolo si gode la vittoria ottenuta contro l’Inter. Soddisfatto Iachini che commenta così: “Abbiamo lavorato molto sulla fase offensiva e negli allenamenti vedo che c’è voglia di migliorarsi. Questa squadra può fare meglio nelle conclusioni in porta, lavoreremo sulle potenzialità. Non era facile l’interpretazione della gara ma è stata giusta con i movimenti corretti degli esterni. Possiamo ancora crescere. Cannavaro? Dovrà essere sostituito e non sarà semplice”.