SASSUOLO, IACHINI: "BERARDI STA RITROVANDO FIDUCIA"

21 gennaio 2018

Contento del gioco, meno del risultato e delle tante occasioni non sfruttate. Così Beppe Iachini ai microfoni di 'Rai Sport' dopo il pareggio con il Torino. "Stiamo crescendo sul piano del gioco, creiamo tante occasione che poi però non riusciamo a trasformare in gol, peccato perché poi su una palla inattiva abbiamo preso gol in maniera sfortunata ma la squadra ha giocato, ha creato i presupposti per vincerla, peccato, i ragazzi stanno crescendo e dobbiamo continuare su questa strada, poi i gol arriveranno. Berardi? Sta ritrovando fiducia e poi deve provare a fare quello che sa fare".