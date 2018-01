SASSUOLO, IACHINI: "BERARDI E' RECUPERATO"

5 gennaio 2018

Il girone di ritorno del Sassuolo inizia in casa del Genoa: "Dobbiamo avere la giusta mentalità - ha dichiarato il tecnico Iachini in conferenza stampa -. La convinzione si crea con le certezze che si creano in settimana e questi valori li voglio vedere a Genova. Berardi e Goldaniga stanno bene e Adjapong sta migliorando". Sul mercato: "La squadra sarà questa, ma abbiamo perso due pedine importanti in difesa che devono essere sostituite".