SASSUOLO, IACHINI: “CONTRO LA ROMA SERVE LA GARA PERFETTA”

29 dicembre 2017

“Il Sassuolo sarà chiamato a fare la partita perfetta”. Non vuole lasciare nulla al caso il tecnico Iachini in vista della sfida dei neroverdi contro la Roma: “Di Francesco è un allenatore bravo e a loro basta la giocata di un singolo per cambiare la storia della partita. I giallorossi si presentano da soli, a noi servirà una buona prestazione sia come collettivo che individualmente. Noi stiamo trovando buoni risultati come conseguenza del lavoro svolto, sul mercato andrà via solo Cannavaro e al suo posto qualcuno arriverà. Con questo gruppo possiamo toglierci grandi soddisfazioni”.