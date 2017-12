SASSUOLO, IACHINI: “CON L’INTER SERVE LA GARA PERFETTA”

22 dicembre 2017

"Al Sassuolo servirà organizzazione per una gara perfetta”. Il tecnico Iachini sprona i neroverdi in vista della difficile sfida contro l’Inter in programma domani alle 15: "Giocheremo contro un’ottima squadra con un grande allenatore. Noi abbiamo bisogno di tempo per poter lavorare insieme e per vedere i frutti delle mie idee sul campo. I risultati arriveranno, ma solo attraverso gli allenamenti. Pensiamo a lavorare preparando ogni sfida al meglio, non voglio fare calcoli per la salvezza. Adesso ci serve lo spirito giusto, poi nel girone di ritorno potremo vedere chi siamo veramente".