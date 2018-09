SASSUOLO, DUNCAN: "UMILI PER FARE LA NOSTRA PARTITA"

13/09/2018

"Ci serviva questa settimana di pausa per lavorare ancora meglio, perché alcuni giocatori sono arrivati dopo la preparazione estiva, quindi ancora non sapevano benissimo i meccanismi del mister. Sicuramente in questi giorni hanno avuto la possibilita' di imparare tanto. Anche a livello fisico abbiamo lavorato abbastanza bene e penso che siamo pronti per ripartire". Così il centrocampista del Sassuolo, Joseph Alfred Duncan, pronto con i compagni alla sfida con la Juventus di domenica pomeriggio. "Sicuramente la Juve è una squadra molto scomoda per tutti, si sa, ma noi stiamo vivendo un momento molto positivo, con un buon avvio di campionato. Vogliamo dare continuità alle prestazioni e ai risultati", ha assicurato in conferenza stampa. "Andiamo a Torino sapendo di essere una squadra compatta e forte. Affronteremo la Juve con umiltà, non come lo scorso anno quando siamo caduti dopo 15 minuti. Dobbiamo cercare di fare la partita", ha aggiunto.