SASSUOLO, DIFFERENZIATO PER TRE GIOCATORI

14 novembre 2017

Il Sassuolo è tornato al lavoro per preparare la trasferta di Benevento, in programma domenica alle 15. La seduta al Ricci ha visto la squadra svolgere riscaldamento, possessi palla e partitella finale. Gruppo quasi al completo per il tecnico Bucchi, ancora privo di Cristian Dell'Orco, Alfred Duncan e Davide Frattesi, che hanno svolto lavoro differenziato. Domani due sedute, una mattutina e una pomeridiana. Alle 15.30, inoltre, il capitano Francesco Magnanelli sarà a disposizione dei giornalisti nella sala stampa dello stadio.