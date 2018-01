SASSUOLO, DIFFERENZIATO PER MAGNANELLI

16 gennaio 2018

Pomeriggio di allenamenti per il Sassuolo in vista della sfida interna in programma domenica contro il Torino. Una sola seduta iniziata col riscaldamento e proseguita con esercitazioni tecnico tattiche prima della partitella conclusiva disputata su campo ridotto. Sessione a parte per il solo Francesco Magnanelli che ha svolto lavoro differenziato. Per domani è prevista una doppia seduta di allenamento a porte chiuse.