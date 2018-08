SASSUOLO, DIFFERENZIATO PER LEMOS E PELUSO

17/08/2018

Allenamento pomeridiano per il Sassuolo allo Stadio Ricci. Per i neroverdi riscaldamento, esercitazioni tecnico tattiche, sviluppo manovra ed esercitazioni specifiche per reparto. Lavoro differenziato per Mauricio Lemos e Federico Peluso. Domani la squadra sosterrà la seduta di rifinitura a porte chiuse.