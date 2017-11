SASSUOLO: DELL'ORCO E DUNCAN IN DUBBIO

17 novembre 2017

Il Sassuolo, di scena domenica in casa del fanalino di coda Benevento, si è allenato questo pomeriggio nel ritiro di Roma: per i neroverdi riscaldamento, sviluppo manovra, esercitazioni tecnico tattiche e situazioni sulle palle inattive. Lavoro differenziato per Cristian Dell'Orco, Alfred Duncan e Davide Frattesi. Domani la squadra sosterrà la seduta di rifinitura a porte chiuse e alle 14 ci sarà la conferenza stampa del tecnico Bucchi.