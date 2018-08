SASSUOLO, DE ZERBI: "VITTORIA CHE DÀ MORALE"

19/08/2018

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha commentato così il successo sull'Inter: “Sono felice per i ragazzi che dall’8 luglio si sono impegnati non sbagliando neanche un allenamento e per la società che ha fatto di tutto per accontentare le mie esigenze. Dobbiamo cercare di sfruttare questa vittoria mantenendo lo stesso spirito e aumentando l’entusiasmo perché questa partita dà entusiasmo. Boateng lo vedo in quella posizione e lo avevo visto lì già quando giocava al Las Palmas, Berardi se si diverte è più facile che ci faccia vincere, siamo avvantaggiati. Duncan ha fatto una grande partita, i terzini sono stati perfetti. Ho lavorato finora sul mantenimento del pallone, è già un principio importante. Cerchiamo di giocare bene non per un fattore estetico, ma perché siamo d’accordo con la società che avendo una organizzazione di gioco buona sia più facile arrivare ai risultati”.