SASSUOLO, DE ZERBI: "PER L'EMPOLI TUTTI QUELLI CHE HANNO GIOCATO A TORINO SONO DISPONIBILI"

20/09/2018

Roberto De Zerbi non scioglie i dubbi in vista dell'Empoli, ma specifica che la squadra è a posto. Importante il recupero di Kevin Prince Boateng: "Qualche acciacco c'è, ma tutti quelli che sono usciti da Torino sono arruolabili, anche lui. Giocherà la migliore formazione che è nella mia testa, non tutti sono al 100%, ma le scelte le faccio pensando all'Empoli". In difesa c'è grande abbondanza: "Marlon è un calciatore forte e funzionale. Contro la Juve ha fatto una grande partita come Ferrari, che al di là dell'errore è stato uno dei migliori. Magnani e Lemos hanno fatto bene quando hanno giocato, poi c'è Peluso che rientrerà presto. Mi piace tenere tutti dentro e tutti protagonisti, ma l'allenatore deve fare delle scelte e bisogna anche far giocare insieme, più volte, dei giocatori dello stesso reparto".