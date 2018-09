SASSUOLO, DE ZERBI: "MILAN, BELLA DA GIOCARE E DA PREPARARE"

29/09/2018

"E' una partita bella da giocare e da preparare, perché il Milan è una squadra che gioca, ha raccolto troppo poco per quello che ha fatto vedere, avrebbe meritato di più sicuramente. Sarà una partita difficile, però siamo lì e cercheremo di affrontarla come abbiamo fatto nelle precedenti sei, con la stessa voglia, la stessa personalità, lo stesso coraggio, la stessa voglia di giocare bene e fare punti". Così Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo rivelazione di questo inizio campionato, alla vigilia della sfida casalinga con i rossoneri. "Quello che dobbiamo temere del Milan è tutto: individualità e organizzazione. Avranno voglia di rifarsi dagli ultimi risultati", ha avvertito il tecnico in conferenza stampa. "Meriterebbero una classifica diversa da quella che hanno. E poi è sempre il Milan, bisogna solo avere rispetto con l'atteggiamento giusto, perché nel loro dna sono una squadra che non muore mai".