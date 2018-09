SASSUOLO, DE ZERBI: "LA SQUADRA HA VOLUTO VINCERE"

21/09/2018

De Zerbi si gode la vittoria in rimonta sull'Empoli. "E' una delle partite più difficili da preparare perché loro tengono il pallone e non danno punti di riferimento - ha spiegato il tecnico del Sassuolo -. Qualcosa abbiamo sofferto anche se abbiamo creato nel primo tempo. Poi è venuto fuori lo spirito dei ragazzi che volevano vincerla". "Siamo stati fortunati a trovare il gol del 2-1 su calcio d'angolo, siamo stati fortunati a trovare la superiorità numerica ma ce lo siamo andati a cercare - ha aggiunto -. Abbiamo fatto bene ma non abbiamo fatto una prestazione strepitosa ma perché bisogna riconoscere il merito dell'avversario". Poi sulla prova di Di Francesco: "Federico è un giocatore forte ed è un ragazzo esemplare. Fa parte del gioco entrare in queste polemiche, lui ha fatto bene rispondere da professionista e ragazzo d'oro qual è". "Giochiamo come il Barcellona? Noi cerchiamo di giocare a calcio - ha proseguito De Zerbi -. Non vorrei che alla mia squadra venga messa troppa aspettativa o troppa pressione. Dobbiamo divertirci e migliorare su una marea di cose". "Dobbiamo sempre sapere che è una squadra giovanissima partita due mesi fa. La posizione di classifica non ci compete - ha concluso -. Ce la terremo stretta e cercheremo di difenderla ma non è questa la nostra dimensione attuale".