SASSUOLO, DE ZERBI: "GENOA OTTIMA SQUADRA"

01/09/2018

"E' un piacere allenare questa squadra, perche' oltre a giocatori forti sono anche ottimi professionisti". Cosi' Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Genoa. "Si sta creando la giusta competizione, cercando di far sentire tutti protagonisti", ha aggiunto il tecnico neroverde. Quindi De Zerbi e' tornato sul pareggio di Cagliari. "Abbiamo fatto molto bene e meritavamo almeno il pareggio per come si e' sviluppata la partita. Ci siamo presentati con grande personalita', con una altissima qualita'", ha detto. Infine sul Genoa avversario domani. "E' una squadra che sta stare in campo, con giocatori tecnici e veloci. Si difendono con ordine e i risultati ottenuti lo dimostrano", ha concluso il tecnico.