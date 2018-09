SASSUOLO, DE ZERBI: "CONTRO SPAL AL MASSIMO"

26/09/2018

"Le partite vanno prese tutte al massimo. La Spal è una squadra forte, che giocano assieme da tanti anni, con giocatori esperti e di qualità". Così Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro la Spal. "E' una partita che oggi ritengo più importante di quella con il Milan. La Spal non è solo la coppia d'attacco, ma è forte anche dietro e in mezzo al campo", aggiunge. "Siccome non vogliamo fermarci, perché non abbiamo fatto niente, dobbiamo dare continuità a queste cinque partite", prosegue De Zerbi. "Domani giocherà chi ha giocato di meno, ma che è forte e deve farsi trovare pronto. Chiedo di andare in campo con la personalità che ci sta caratterizzando", conclude De Zerbi.