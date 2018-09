SASSUOLO, DE ZERBI: "CONTRO L'EMPOLI ESAME IMPORTANTE"

20/09/2018

Intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-match, il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha presentato così la sfida all'Empoli: "Il vero esame è domani, è una partita ancora più difficile rispetto a quella di domenica con la Juventus sotto tanti aspetti. Quella coi bianconeri è stata molto buona da tanti punti di vista, ma gli esami non finiscono mai e quella con l'Empoli è una gara molto importante sia per la classifica, sia per capire la nostra professionalità e le nostre motivazioni. La partita di Torino l'abbiamo già archiviata lasciando alle spalle tutte le cose belle e lavorando su quelle che potevamo fare meglio. Il margine di crescita deve essere riconosciuto subito per migliorare più velocemente. A Torino, se avessimo trasformato tutte le potenziali occasioni in occasioni reali, avremmo tirato in porta molto di più rispetto a quanto fatto. Dopo l'1-0 abbiamo avuto tante mezze occasioni che non sono state trasformate in tiri in porta. L'Empoli è una squadra che gioca e ha giocatori importanti, non prenderemo questa gara sottogamba perché è molto difficile. Solo la gente che non conosce il calcio si aspetta che sia un po' meno difficile, mentre il rischio è quello di faticare di più rispetto a Torino. Sarà una prova di testa per la squadra, dobbiamo farci trovare pronti con la voglia di lavorare sempre col pallone e con la voglia di conquistare risultato pieno".