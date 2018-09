SASSUOLO, DE ZERBI: "CON LA JUVE VOGLIAMO FARE PUNTI. SCONTRO DIRETTO? LO DICE LA CLASSIFICA"

15/09/2018

Roberto De Zerbi è pronto ad affrontare la Juventus, difendendo la definizione di scontro diretto: "Lo è perchè lo dice la classifica, ma non è per i valori. Abbiamo fatto tre partite buone, abbiamo sette punti meritati. Andiamo a Torino a giocare la partita per cercare di fare punti, non con l'idea di non avere nulla da perdere, altrimenti abbiamo già perso in partenza", ha detto l'allenatore del Sassuolo.

Che poi ha espresso la sua contentezza per aver recuperato alcuni uomini che potranno essere protagonisti della sfida all'Allianz Stadium: "Abbiamo preparato tutto quello che si poteva preparare, sapendo che affrontiamo la squadra più forte del campionato e probabilmente anche d'Europa quest'anno. Abbiamo recuperato Magnanelli, Djuricic e Boga e chi era un po' indietro per condizione fisica, l'ha sicuramente migliorata".