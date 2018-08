SASSUOLO, DE ZERBI: "CAGLIARI BUONA SQUADRA, DOBBIAMO ESSERE PREPARATI"

25/08/2018

Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani in casa del Cagliari: "E' alle partite come quella di domani che dobbiamo prestare attenzione - ha dichiarato - Dobbiamo avere lo stesso approccio avuto con l'Inter, altrimenti vorrà dire che non avremo capito niente. Il Cagliari è una squadra di valore anche se ha avuto una giornata storta a Empoli. Scelte di formazione? Valuterò, ho due-tre giocatori affaticati. Ma a parte un paio di nomi che spiccano, la rosa è tutta di ottimo livello. Non ho problemi, possono giocare tutti".