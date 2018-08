SASSUOLO, DE ZERBI: "BUONISSIMA PARTITA"

26/08/2018

Il tecnico del Sassuolo De Zerbi è soddisfatto per il pari raggiunto in extremis in casa del Cagliari. "L'anno scorso col Cagliari per due volte ho perso nel recupero. Quindi significa che sono ancora in credito di una partita. Buonissima partita contro una squadra forte. Abbiamo fatto molto sul piano del gioco, però possiamo mettere qualcosa in più sul piano della convinzione". De Zerbi promuove i due esordienti Marlon e Locatelli: "Marlon ha fatto beneanche se non conosce il campionato e deve migliorare nella gestione di alcune situazioni. Locatelli ha interpretato la partita con molta padronanza. E' una squadra giovane: possiamo maturare ancora".