SASSUOLO, DE ZERBI: "BOATENG FA LA DIFFERENZA"

02/09/2018

Roberto De Zerbi ha parlato ai microfoni di Radio Rai dopo il successo del Sassuolo sul Genoa (5-3): "Sono contentissimo, merito della società che ha allestito una squadra forte e dei giocatori che si stanno impegnando. Ho cambiato formazione tre volte, hanno giocato in molti. Dobbiamo fare come dopo l'Inter, prendere il buono e capire dove migliorare senza metterci pressione. Dobbiamo stare tranquilli e divertirci. Boateng fa la differenza dentro e fuori dal campo, quando l'abbiamo preso sapevamo che stavamo facendo un colpo superiore per il nostro livello, insieme a lui ci sono due o tre che possono aiutarlo, come Magnanelli, Peluso, Consigli e Matri. Devono riuscire a far diventare grandi gli altri. Con la Juventus proveremo a fare il meglio possibile".