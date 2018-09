SASSUOLO, DE ZERBI: "BELLA PRESTAZIONE, PRIMO GOL FORTUNOSO"

16/09/2018

Roberto De Zerbi fa buon viso a cattivo gioco dopo la sconfitta del Sassuolo con la Juventus: "Sono molto contento per la prestazione. È chiaro che dà fastidio perdere, ma sapevamo di giocare contro i più forti. Dispiace per il primo gol preso, con un rimpallo e un palo. Era proprio il momento favorevole di Cristiano Ronaldo. Poi il secondo l'abbiamo preso su contropiede, ma vuol dire che ci eravamo messi dall'altra parte a giocare. Poi ci siamo tolti un po' il peso e abbiamo iniziato a giocare meglio".

Poi un commento del tecnico neroverde sulle marcature da adattare contro i bianconeri, specialmente su Paulo Dybala che ha messo in difficoltà i centrali difensivi: "Quando affronti la Juve non ti dà punti di riferimento chiari, non puoi prepararla come un'altra partita".