SASSUOLO, CONSIGLI: "RIGORE ICARDI? SUA RINCORSA LEGGIBILE"

23 dicembre 2017

Intercettato in zona mista al Mapei Stadium, il portiere del Sassuolo Andrea Consigli ha parlato così dopo la vittoria con l'Inter: "Rigore parato a Icardi? Mi sono mosso prima, ma sapevo che non mi avrebbe guardato. Ho capito in base alla sua rincorsa dove avrebbe tirato. È andata bene. Questa è una vittoria importante, la terza consecutiva per noi. Il mister ci chiede molto. La squadra è sempre predisposta al lavoro. Siamo più concreti. Badiamo meno al bello di certe cose. Quello arriverà con il tempo. Sappiamo che se ci chiudiamo e ripartiamo possiamo fare male a tutti".