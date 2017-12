SASSUOLO, CANNAVARO: "VIA PER AMBIZIONE"

28 dicembre 2017

Paolo Cannavaro dice addio al calcio giocato. “Volevo lasciare un segno sul campo, ma anche fuori. La mia ambizione era troppo forte, per questo ringrazio il presidente Squinzi e Carnevali, perché mi sta dando un'opportunità che a metà stagione non è semplice concedere”, ha detto nella conferenza di saluto. L'ex Napoli andrà a fare il vice del fratello Fabio al Guangzhou. Le parole del difensore neroverde: “A Sassuolo c'è il fattore umano, in altri club non c'è. Quello che senti qui, il calore dei dirigenti, dello staff, è un'alchimia fantastica. Sto lasciando casa, in questo momento”.