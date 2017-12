SASSUOLO, CANNAVARO ANNUNCIA IL RITIRO

23 dicembre 2017

Al termine della partita contro l'Inter, Paolo Cannavaro ha ufficialmente annunciato ai tifosi che lascerà il calcio domenica dopo la sfida con la Roma per trasferirsi in Cina a fare il vice del fratello Fabio al Guangzhou Evergrande. "Domenica ci sarà l'ultima battaglia e poi inizierà la mia nuova avventura, con la speranza di avere ancora maggiori soddisfazioni di quelle avute fino ad oggi da calciatore", ha scritto in un lungo messaggio sui social.