SASSUOLO, BUCCHI: “ADJAPONG, BERARDI E GOLDANIGA DA VALUTARE”

18 novembre 2017

Il Sassuolo vuole riprendere il suo cammino. Domenica la sfida contro il Benevento di De Zerbi al Vigorito. “Abbiamo cercato di migliorare sotto ogni punto di vista. La squadra attraversa un momento delicato ma bisogna trovare continuità”. Queste le dichiarazioni di mister Bucchi che spiega: “Il motivo per cui siamo partiti due giorni prima riguarda solo la lunghezza del viaggio e questo ci permette anche di stare assieme”. Sui recuperi: “Adjapong, Berardi e Goldaniga non giocano da un po'. Dobbiamo valutare – spiega Bucchi – le loro condizioni per capire come e quando poterli impiegare”. Sull'avversario: “Il Benevento ha un buon organico. Mi aspetto uno stadio caldo – continua il tecnico del Sassuolo – e loro che cercheranno di partire forti. Per quanto ci riguarda – spiega Bucchi – dobbiamo far valere il nostro spirito di appartenenza. Dobbiamo difendere tutto quello che la società ha costruito. Scendere in campo - conclude Bucchi - pronti a dar battaglia, giocando a calcio e credendoci sempre”.