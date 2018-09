SASSUOLO, BOATENG: "SALVEZZA? SIAMO PIU' FORTI, DE ZERBI GENIO"

14/09/2018

Tornato in Italia dopo le esperienze in Spagna e Germania, Kevin Prince Boateng è pronto a conquistare il pubblico neroverde. Il centrocampista offensivo del Sassuolo, intervistato da Sky SPort, ha le idee chiare: "Le prime tre partite parlano per noi. Sono molto contento di essere qua. Io sono così, se ho una cosa in testa la faccio e cerco di far vedere che è la scelta giusta. Mi sento benissimo, sono nel posto giusto al momento giusto. Mi diverto, gioco, l'allenatore è un genio e aiuta a giocare a calcio. La società mi voleva per giocare e per aiutare i giovani, ma a me vengono naturali queste cose. Quando il mister ha bisogno io l'aiuto. Obiettivi? Sento sempre parlare di salvezza, ma per me siamo troppo forti per questo obiettivo. Vediamo, noi puntiamo il più in alto possibile".