SASSUOLO, BOATENG: "PUNTIAMO IN ALTO"

07/09/2018

Kevin-Prince Boateng non vuole porre freni alla corsa del Sassuolo. Il centrocampista ghanese, utilizzato come falso 9 in neroverde da Roberto De Zerbi, ha spiegato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport che le aspettative sono di gran lunga superiori rispetto alla scorsa stagione: "Il progetto Sassuolo va molto oltre la salvezza. Visto le prime tre partite? Ecco, quello è il nostro target. Puntiamo in alto, dove forse nessuno ci vede…". E per quanto riguarda la sfida al vertice contro la Juventus c'è una sola via: "Per fare punti devi essere perfetto e sperare che loro non lo siano".