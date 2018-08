SASSUOLO: BERARDI SALUTA MISSIROLI

18/08/2018

Una cessione “dolorosa”, quella di Missiroli dal Sassuolo alla Spal: almeno per Domenico Berardi, che ha salutato via social l’ex compagno. “Penso che non ci siano parole per descrivere questo momento – ha scritto l’attaccante - speravo davvero di poter continuare questo cammino assieme. Non so come ringraziarti per tutto il sostegno e l’affetto che mi hai dato in questi anni. Sei stato un grande amico sia in campo che fuori”.