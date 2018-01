SASSUOLO, ANCHE LEMOS TRA I CONVOCATI PER L'ATALANTA

26 gennaio 2018

L'allenatore Iachini ha convocato 24 giocatori per la sfida che vedrà il Sassuolo impegnato domani alle 18 contro l'Atalanta. Fuori, Dell'Orco, Frattesi e l'infortunato Letschert. Prima convocazione per il difensore uruguaiano Lemos. Venendo alla formazione, l'unico dubbio che attanaglia il tecnico dei neroverdi è quello riguardante il tridente offensivo, con Politano e Ragusa in ballottaggio per completare il reparto con Berardi e Falcinelli.