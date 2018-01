SASSUOLO AL LAVORO IN VISTA DELL'ATALANTA

22 gennaio 2018

Il Sassuolo ha ripreso quest'oggi con una doppia seduta la preparazione in vista dell'anticipo di sabato contro l'Atalanta. Al mattino la squadra si è divisa in due gruppi: seduta defaticante per i calciatori scesi in campo contro il Torino, per gli altri riscaldamento, lavoro di forza in palestra, esercitazioni tecnico tattiche e partitelle ad alta intensità su campo ridotto. Nella sessione pomeridiana attivazione ed esercitazioni tecnico tattiche. Domani è in programma un allenamento pomeridiano allo Stadio Ricci.