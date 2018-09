SARRI: "IL CHELSEA È UN SOGNO, MA SPERO DI TORNARE AL NAPOLI"

07/09/2018

Maurizio Sarri non può dimenticare il Napoli. In un'intervista a Il Mattino il tecnico toscano ha parlato anche del possibile ritorno in azzurro dopo l'esperienza ai Blues: "Può essere l'obiettivo concludere la carriera al Napoli. Ma prima voglio rimanere al Chelsea, in questo splendido club, ancora per tantissimo tempo. Qui è tutto stupendo, non c'è nulla che non vada bene. Un sogno allenare questo club".