San Siro, Riva, Bonimba e Dino Baggio: perché ce la faremo

13 novembre 2017

Milano, San Siro. La scelta (forse) non è casuale, l'idea di giocarsi qui lo spareggio-antiapocalisse che vale i Mondiali del 2018 oppure una vergogna e un disastro senza precedenti. Milano, San Siro perché sarà strapieno, perché la risposta dei milanesi è andata oltre le attese, e perché questo stadio per la Nazionale azzurra è una sorta di amuleto: mondiale e ...svedese.

Qui il 9 ottobre 1971 Italia-Svezia finì 3-0 (doppietta di Gigi Riva e gol di Boninsegna) e quel successo ci garantì con un turno di anticipo la qualificazione per i quarti del Campionato europeo: lontanissimi dalle pressioni e dalle paure di queste ore, ma tant'è. Un precedente che fa gioco per concedersi un sospiro di ottimismo.

E sempre a Milano, il 17 novembre 1993, Italia-Portogallo -ultima gara del girone di qualificazione- finì 1-0 per gli azzurri che in tal modo ottennero il pass per il Mondiale negli Usa. Non era una sfida scontata: Italia e Portogallo si giocavano la partecipazione al Mondiali nello scontro diretto. Agli azzurri bastava non perdere, i portoghesi dovevano vincere, ma il filo dell'incertezza durò (sullo 0-0) per 83' con tutte le tensioni che ne conseguono, fino a quando un mezzo contropiede concluso da un tiro di Roby Baggio fu respinto dal portiere avversario, sul pallone piombò l'altro Baggio (Dino) per siglare la rete del successo. Con infinite polemiche dei giocatori portoghesi per il fuorigioco di Dino Baggio (era fuorigioco).

La terza volta milanese a San Siro -questa gara di ritorno/spareggio la dobbiamo vincere, è una situazione inedita- la si può vivere in un altro modo? Diciamo di no.