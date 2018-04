SAMPDORIA, SEDUTA COMPLETA PER BERESZYNSKI E STIJEPOVIC

1 aprile 2018

Pasqua di lavoro per la Sampdoria. Dopo una riunione tecnica, la squadra è stata divisa in quattro gruppi distinti. I meno impegnati a Verona e il resto della rosa, compresi Bartosz Bereszynski e l’aggregato Ognjen Stijepovic, hanno svolto una seduta completa. Individuali specifici in campo e in piscina per Dawid Kownacki e Ivan Strinic, fisioterapia per Edgar Barreto e Fabio Quagliarella. Domani, lunedì, il programma del ritiro prevede un altro allenamento mattutino a porte chiuse che precederà la partenza in pullman alla volta di Bergamo.