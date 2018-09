SAMPDORIA, OSTI: "PARTITI BENE, NON CI PONIAMO OBIETTIVI"

17/09/2018

Intervenuto ai microfoni di "Radio Anch'io Sport" il direttore sportivo della Sampdoria Carlo Osti si è detto soddisfatto dell'avvio di campionato degli uomini di Giampaolo: "Siamo molto contenti, siamo partiti molto bene, la sconfitta di Udine anche se immeritata ci ha dato la sveglia. Poi c'è stata la gara straordinaria col Napoli e quella di Frosinone, cominciata bene e finita meglio. Defrel? Non sono sorpreso, questo giocatore l'avevamo cercato anche in passato; ha avuto una parentesi negativa a Roma dovuta probabilmente a condizioni fisiche non perfette, ora si è inserito perfettamente nei meccanismi di gioco. Non ci poniamo mai obiettivi a inizio stagione, cambiamo sempre molto e cerchiamo di valorizzare i giovani. La Samp deve fare la Samp, e restare sempre nella parte sinistra della classifica e se qualche big dovesse bucare la stagione, dobbiamo essere pronti".